Обыски на телеканале Порошенко: раскрыты новые детали

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски на телеканале "Прямой".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР на странице в Facebook.

Сотрудники бюро подтвердили ранее опубликованную в прессе информацию о визите с целью обысков на канал, который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В сообщении уточняется, что следственные действия проводятся в связи со "значительным общественным резонансом" вокруг новой информации о продаже телеканала.

"Государственным бюро расследований проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой", - говорится на странице ГБР в соцсети.

Отмечается также, что никаких подробностей следователи предоставить не могут, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

"Подчеркиваем, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства", - добавили в ГБР.

Как сообщал "Апостроф", 1 июля, в сети появилась информация, что на телеканале "Прямой", который связывают с экс-президентом Порошенко, Госбюро расследований начало обыски, но вскоре эту информацию опровергли.