В сети сообщили об обысках на канале Порошенко: что там происходит

В понедельник, 1 июля, в интернете появилась информация, что на телеканале "Прямой", который связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко, Государственное бюро расследований (ГБР) начало обыски, но вскоре эту информацию опровергли.

Так, об обысках на "Прямом" первым заявил экс-заместитель главы Администрации экс-президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов. По его словам, на канале якобы "проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию".

В то же время ведущий "Прямого" Тарас Березовец отметил, что никакой выемки документов на "Прямом" не было, но на канал идет "целенаправленная атака".

Вскоре Государственное бюро расследований заверило, что не проводило обыски на "Прямом", пишет "РБК-Украина".

"Следователями ГБР не проводились обыски и изъятие документов на телеканале "Прямой", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал "Апостроф", ранее нардеп Виктория Сюмар заявила о подготовке обысков в "открытом офисе" партии "Европейская солидарность".

Также стало известно, что обыски 26 июня, которые проводили сотрудники Государственного бюро расследований, состоялись в рамках расследования в уголовном производстве по факту закупки должностными лицами Министерства обороны Украины вещевого имущества по завышенной цене.