Дамоклов меч над президентом: подпишет ли Зеленский закон об импичменте

В украинском законодательстве появится целый раздел, посвящённый процедуре импичмента президента. Политическая воля на принятие соответствующего закона у депутатов появилась только спустя пять лет после Майдана и побега Виктора Януковича. Теперь же в случае доказательств в совершении государственной измены и других престпулений, парламент сможет лишить гаранта президентства. Как будет работать новый закон, разбирался "Апостроф".

"Сегодня подписал закон Украины №1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись президенту Украины", — отрапортовал в среду, 12 июня, на своей странице в Twitter председатель ВР Андрей Парубий.

Напомним, 6 июня парламент одобрил этот законопроект во втором чтении. В поддержку документа проголосовали 279 парламентариев.

Обещанного пять лет ждут

Авторами этого законопроекта еще в ноябре 2014 года выступили лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко вместе с замглавы фракции Андреем Кожемякиным. Среди инициаторов также председатель фракции "Обьединение "Самопомич" Олег Березюк, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, замглавы фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, спикер Рады Андрей Парубий и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Последний, к слову, приписывает авторство себе. "Наконец, через пять лет нашей борьбы, парламент принял мой закон об импичменте президента и ВСК", - написал Ляшко. Он выразил надежду, что у Владимира Зеленского хватит смелости подписать этот закон, а не искать попытки его ветировать.

В целом же, закон касается депутатского контроля, например, над расследованием дел, которые важны для общества. Так, после смерти активистки Катерины Гандзюк, в парламенте была создана временная следственная комиссия (ВСК) из депутатов, которая отобрала самые резонансные нападения на украинских активистов. Нардепы встречались со следователями, местными властями, жертвами нападений, дабы самостоятельно разобраться в произошедшем. Стоит отметить, что эти выводы не имеют никакой юридической значимости, следствие может принимать их во внимание по желанию. До принятия закона о работе временных следственных комиссий лишь кратко упоминалось в законе "Про регламент ВРУ".

Напомним, ещё в 2009 году парламент поддержал законопроект о следственных комиссиях. Но в тот же год Конституционный суд признал его неконституционным из-за нарушений процедуры вступления в силу. В законе 2009 года уже была прописана главная процедура - создание специальной следственной комиссии, которая могла бы запускать процесс импичмента президента. Но из-за отмены действия закона, соответственно исчезла и законодательная база данного процесса.

В то же время, статья 111 Конституции Украины предусматривает импичмент президента в случае совершения им государственной измены или другого преступления. Также в статье прописано, каким образом происходит эта процедура. Но для выполнения этой нормы Конституции не хватало как раз отдельного закона. За пять лет президентства Петра Порошенко парламент так и не решился проголосовать за законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ". Но сам импичмент поддерживали все. Политическая воля появилась только сейчас.

Впрочем, и сам Зеленский обещал подать свой законопроект об импичменте, что и сделал. Но парламент решил вернуться к поданному еще в 2014 году законопроекту.

"За все годы Украинского государства многие президенты рассказывали о том, что они поддерживают наличие процедуры импичмента. Но на самом деле были категорически против этого", - пояснил "Апострофу" причины такой задержки народный депутат "Народного фронта" Леонид Емец.

Как работает импичмент

В документе предлагается инициировать вопрос об отставке президента в том случае, если его заподозрят в госизмене или же совершении иного преступления. Для этого создаётся специальная следственная комиссия по подписанному представлению 226 нардепов. Далее начинается работа комиссии, которая должна на протяжении трёх месяцев изучить возникшие подозрения. В ее состав входят народные депутаты, специальный прокурор и три специальных следователя. К последним в законе прописаны соответствующие требования: юридическое образование, не меньше десяти лет опыта работы прокурором или следователем и, конечно же, отсутствие судимости.

После запуска комиссия проводит своё расследование, а также изучает аргументацию доказательств. Ей предоставляется право требовать необходимые документы и материалы, которые касаются дела. Также члены следственной комиссии могут обращаться и к материалам СМИ, в которых могут быть доказательства возможного преступления со стороны президента.

Кроме этого нардепы, прокурор и следователи могут назначать необходимые экспертизы, привлекать профильных экспертов для оценки доказательств. И не должны упустить главного - дать возможность выступить президенту и его адвокатам для объяснений.

Немаловажно, смогут ли выстроить нормальную работу комиссии нардепы и прокурор со следователями. В законе говорится, что комиссия может определять направления их работы. Но вмешиваться в их деятельность никто не имеет права.

На финальном этапе комиссия готовит выводы, в которых должны быть указаны причины запуска процедуры импичмента и, соответственно, создания специальной следственной комиссии. Конечно же, должны быть представлены факты, доказывающие или опровергающие совершение госизмены или другого преступления президентом. Если же следственная комиссия не смогла собрать доказательства, процедура импичмента останавливается. А если же комиссия собрала факты наличия преступления - тогда она готовит соответствующий проект постановления Рады об обвинении президенту.

Перед этим базу информации члены комиссии должны представить коллегам. Но и это ещё не все.

Парламент должен обратиться в Конституционный суд для подтверждения, что работа комиссии соответствовала Основному закону. Параллельно Верховный суд должен решить, есть ли вообще признаки госизмены или другого преступления в решении комиссии. На принятия решений у судов есть 15 дней. От этих решений зависит главное: сможет ли парламент продолжить процедуру импичмента. Если заключение судов будет положительным, а в парламенте импичмент поддержат 338 народных депутатов, президент лишится своей должности. Его обязанности временно перейдут к спикеру Верховной Рады, до момента избрания нового гаранта.

"Такое количество голосов, три четвёртых парламента (338 голосов, - "Апостроф") возможны в ситуациях, когда президент совершит преступление, которое будет явным и доказанным, не вызывающих споров. В любых сомнительных ситуациях эта процедура невозможна", - считает нардеп Емец.

Отметим, что в соцсетях некоторое время пользователи призывали провести процедуру импичмента по отношению к Зеленскому. А на сайте президента неравнодушными даже была опубликована петиция об отставке нынешнего гаранта. Сам Зеленский обратил внимание, что все условия его отставки прописаны в Конституции.

А вот лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк считает, что принятый закон, предусматривающий импичмент, имеет и свои нюансы.

"Необходимо принять новую редакцию закона о президенте, в котором были бы прописаны функциональные особенности гаранта, за что он отвечает, как это регулируется. И в этом законе нужно прописать политическую ответственность за невыполнение обязанностей. Сейчас же они качественно не прописаны, не отрегулированы. Но мы все равно требуем ответственность", - ответил "Апострофу" депутат.

Дамоклов меч или популизм

Сейчас закон отправлен на подпись президенту. Решится ли Владимир Зеленский подписать указ и подвесить, тем самым, над собой дамоклов меч – в команде президента не говорят. Представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук лишь ответил: "Будем изучать", пообещав, что следующий созыв начнут с процедуры снятия неприкосновенности со всех, кто ею наделен.

"Владимир Зеленский, как президент, имеет большое пространство возможностей для того, чтобы не подписывать закон о ВСК. Главное то, что 106 статья Конституции наделяет президента правом подписать или ветировать законы, но не устанавливает временных рамок, в течении которых президент должен это сделать. Соответственно, результаты консолидации депутатов против действующего президента Зеленского могут лежать в ящике стола на Банковой долгое время. Кроме этого, Зеленский может заявить, что данный закон не соответствует его представлениям о нем и наложить вето. О таком варианте, кстати, упоминал замглавы АП Руслан Рябошапка. Представить, что в сегодняшней ситуации в зале парламента наберется более 300 голосов для преодоления вето президента довольно сложно. Кроме того, Зеленский может заговорить о "справедливости", ведь, по его плану, депутаты должны принять целостный закон об импичменте вместе с законом о снятии неприкосновенности с народных депутатов", - комментирует ситуацию "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко.

С другой стороны, по словам эксперта, подписание и вступление в силу закона о временных следственных комиссиях не представляет опасности для Зеленского, как президента.

"Дело в том, что процедура импичмента чрезвычайно сложна. Хоть закон об ВСК упорядочивает его процедуру, однако точно не упрощает. Для начала процедуры необходимо 226 голосов, что, в целом, реалистично. Но причиной такой инициативы депутатов может быть совершение президентом государственной измены или "или других криминальных преступлений". В случае удачного первого голосования, ВСК должна собрать данные о госизмене и убедить 300 депутатов выдвинуть обвинение президенту, а за само решение об импичменте должно проголосовать ¾ от конституционного состава ВР, то есть 338 народных депутатов. Соответственно, даже в существующем составе парламента не наберется такого количества депутатов, кроме того, что времени на все эти процедуры так же мало. Поэтому реальных рисков для Зеленского от вступления в силу данного закона нет. Наоборот, Зеленский может обернуть это в свою пользу, заявив, мол, посмотрите, я не держусь за свое кресло, не держитесь же и вы, народные избранники, за свои", - резюмировал Степаненко.