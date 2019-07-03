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Тимошенко призвала использовать уникальность маленьких городов в Украине для их развития

среда, 03 июля 2019, 13:22
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что государство должно стимулировать развитие малых городов, расширяя их возможности для граждан и общин.

Об этом она сказала, находясь с рабочим визитом в Жовкве, где посетила Историко-архитектурный заповедник и Жовковский замок, передает пресс-служба политсилы.

Лидер "Батькивщины" отметила, что если государство будет финансировать развитие малых городов с историческими памятниками, это даст возможность развивать туризм, и как следствие - пополнять доходную часть бюджета. В мире достаточно примеров, когда города живут и развиваются за счет туризма, отметила политик.

"Развитие туризма может привести к тому, что не государство будет финансировать город, а город сам сможет давать средства в доходную часть бюджета. Весь мир борется за туристов. Если государство оценит сокровище и вложится, это может отдаться доходами общине", - сказала председатель партии.

Юлия Тимошенко также отметила, что перед этим государство должно вкладывать деньги в реконструкцию городов, в частности исторических памятников, в модернизацию инфраструктуры и в рекламу, чтобы туристы из других стран "знали о том, какие сокровища на самом деле есть в Украине".

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