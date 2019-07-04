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Коломойский заигрывает с Путиным: военный эксперт заявил об экспериментах над Украиной
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Коломойский заигрывает с Путиным: военный эксперт заявил об экспериментах над Украиной

четверг, 04 июля 2019, 18:41
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Известный украинский олигарх Игорь Коломойский ведет некую игру с президентом России Владимиром Путиным, ставя жесткие эксперименты над украинцами.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

"Вообще, нас испытывают. Коломойский говорит то, что хотят сделать Зеленский и Богдан. И они смотрят - проглотит народ или нет. Если будут протесты, скажут - "мы пошутили" или "это вырвано из контекста". Если проглотим, то будет политическое решение - пойти на прямые переговоры с так называемыми лидерами ДНР и ЛНР. Об этом сказал Путин - и об этом же говорит Коломойский. Значит, они действуют синхронно", - уверен он.

Также он назвал причины, по которым Коломойский может так себя вести.

"Не исключено, что Коломойский может заигрывать с Путиным из-за того, что его прижали американцы (граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, подали в Украине иск против Коломойского. Они требуют 200 млн грн компенсации морального ущерба за то, что он назвал их аферистами, - "Апостроф"). В свое время он финансировал добровольцев, пытаясь сделать из них свои частные армии, он не отстаивал Украину. Но добровольцы не согласились на его идеи. Если будут прямые переговоры (с боевиками) - я не завидую ни Коломойскому, ни Зеленскому. Народ поднимется и - не знаю, в какой форме это будет, но им этого не простят", - добавил эксперт.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Конец будет один: что делать Зеленскому с предложением Путина.

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