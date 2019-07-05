Керченский мост не спасет: любимая газета Путина описала печальную ситуацию в Крыму

Спустя пять лет от аннексии Крыма Россией, ситуация на полуострове лишь ухудшилась – цены стали "неадекватно высокими", а инфраструктура и сервис остались на "советском уровне".

Об этом пишет популярное в Кремле издание "Комсомольская правда".

В издании уточняют, что мост через Керченский пролив никак не поспособствовал решению проблем в Крыму.

"Стоимость авиабилета Москва-Симферополь выше, чем в Будапешт или Берлин, хотя расстояние до них существенно больше. В декабре будут, наконец, запущены пассажирские поезда через Крымский мост, но учитывая ценовую политику РЖД, не думаю, что стоимость билета в Крым будет ниже 5000 рублей в один конец. При продолжительности поездки от 21 часа – так себе получается экономия", - пишут в "КП".

Также авторы статьи подчеркивают, что ситуация с туризмом в Крыму плачевная – туристы не едут на украинский полуостров из-за дороговизны, поэтому экономически он остается глубоко дотационным регионом. Однако теперь, согласно нормам международного права, обеспечение полуострова - полностью ответственность страны-оккупанта.

"Воспалились все социальные язвы: коррупция, кумовство и чиновничья некомпетентность, которые местечковое начальство прикрывает дотациями из Москвы", - говорится в материале.

Журналисты указывают на еще одну "крымскую проблему" – неудачные назначения управленцев регионом. По словам авторов, Крым отдан двум местным бизнес-кланам, а его руководство "замыкается" на Сергее Аксенове и Владимире Константинове. Это привело к тому, что местные чиновники фактически вредят туризму, облагая мелкий бизнес поборами и зарабатывая таким образом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Россией Крыму на одном из популярных курортов на пляже прорвало сточную трубу, фекалии стекали прямо в море.