Фотозоны к сезону: в сети показали "готовность" оккупантов в Крыму принимать туристов

В сети появились свежие фото скоплений мусора в туристических зонах оккупированного Россией Крыма, в частности, в Ялте.

Снимки выложила известная блогерка, занимающаяся крымской проблематикой Roksolana Today & Крым у себя в Twitter-аккаунте.

Она иронично отметила, что такого рода фон будет блестящей фотозоной, отражающей крымскую действительность.

"Ялта, фотозоны к сезону", - пишет блогер.

В комментариях пользователь Twitter предложил поставить на поток "мусорный туризм" и начать свозить на оккупированный украинский полуостров мусор со всей России."Главное ведь, чтобы не стреляли", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", пляжный сезон приближается к своему пику, а пляжи оккупированного Россией Крыма по-прежнему заполнены максимум наполовину.