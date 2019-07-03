На пляже в Коктебеле люди купаются в море с фекалиями: видео

В оккупированном Крыму на камеру был зафиксирован поток фекалий прямо на публичном пляже.

Об этом написал блогер Александр Горный у себя на странице в Facebook.

На записи заметно, как прямо из песка бьет поток жидкости темного цвета, которая тут же вытекает в море. Дети и взрослые уходят с места аварии.

Блогер уточнил, что общественность и "власти" оккупированного города никак не отреагировали на ситуацию.

"В Коктебеле нашли нефть прямо на пляже???? Ролик прислали, но никто не в курсе", - пишет автор.

Александр Горный призвал руководство города срочно закрыть пляж и проверить трубы, поскольку ситуация может обернуться массовыми отравлениями местных жителей.

"Это же экологическая катастрофа, если это случилось сейчас. Нужно закрывать набережную", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обсудили свежие снимки с пляжей оккупированного Россией Крымского полуострова. На снимках видно, что ранее полуостров имел более благоприятный вид, а вот уже после оккупации здесь мало кто занимается пляжами.