Отряд в красных "купальниках": Зеленский показал, чем занимался в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Канаду, а в сети показал фото, чем он там занимался, в частности, посетил Ниагарский водопад.

Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

"Три дня находились в Канаде. Итоги таковы: 19 важных встреч и посещение нескольких мероприятий", - написал глава государства.

Также Зеленский отметил, что в конце визита удалось немного побыть человеком. И опубликовал фото себя и своей команды в красных дождевиках около Ниагарского водопада.

В сети пользователи отнеслись к такому отдыху президента во время официального визита неоднозначно. Многие осудили его за это.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду сфотографировался с сотрудницей местной полиции с фамилией Зелена.