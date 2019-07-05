Зеленский нашел "родственницу" в Канаде и показал фото

Президент Украины Владимир Зеленский в Канаде сфотографировался с сотрудницей полиции с фамилией Зелена.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

На фотографии президент стоит рядом с полицейской, у которой на форме можно увидеть ее фамилию.

"Канада. Наша полиция. Как вам фамилия?", – говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что Зеленский опубликовал фото с "родственницей" 4 июля, в День Национальной полиции Украины. В 2019 году Нацполиции исполняется четыре года.

Напомним, как ранее сообщалось, в пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады – Торонто.

Также подробнее о визите Зеленского в Канаду читайте в материале "Апострофа": О чем Зеленский договорился с премьером Канады: главное.