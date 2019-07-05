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Селфи над пропастью: соцсети бурно обсуждают фото Зеленского на фоне Ниагарского водопада
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Селфи над пропастью: соцсети бурно обсуждают фото Зеленского на фоне Ниагарского водопада

пятница, 05 июля 2019, 12:28
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Пользователи украинского сегмента Facebook бурно обсуждают фотографию президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой и главой Офиса президента Андреем Богданом у Ниагарского водопада на границе США и Канады.

Обсуждение идет на странице главы ОПУ в Facebook.

Так отдельные пользователи отметили, что Зеленский, очевидно устал от политических дрязг и ему необходимо немного времени, чтобы отдохнуть. Еще кто-то пишет о насущных проблемах в Украине, связанных с юрисдикцией президента согласно Конституции – внешней политикой, а также формированием списка его партии "Слуга народа" на выборах. Еще ряд комментариев носит строго негативный окрас в виду последних провалов Украины на международной и внутренней арене.

При этом следует сказать, что около половины комментаторов на странице выражают поддержку главе государства и восхищаются видом и красивой парой.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду сфотографировался с сотрудницей местной полиции с фамилией Зелена.

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