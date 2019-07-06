Крым - это Украина: Россию жестко поставили на место в ОБСЕ

Российская делегация просила ОБСЕ убрать из резолюции слова о деоккупации Крыма.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил поправку РФ, которая должна была бы исключить из текста резолюции по Восточной Украине и Крыму слова о деоккупации Крымского полуострова.

Как отметили на заседании, резолюция призывает прекратить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод крупнокалиберного вооружения и прекратить применение противопехотных мин.

Кроме того, в тексте резолюции требуется "обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения Минских договоренностей".

Как сообщал "Апостроф", трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации в Донецкой и Луганской областях готова рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса.