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Не стрелять в ответ: в ОБСЕ поддержали скандальный план Кучмы по Донбассу

четверг, 13 июня 2019, 21:50
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В ОБСЕ рады возобновлению рабочей атмосферы на последнем заседании ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как заявил министр иностранных и европейских дел Мирослав Лайчак, организация также поддерживает озвученные представителем Украины Леонидом Кучмой инициативы.

"Мы приветствуем ту рабочую атмосферу, которая возобновилась в Трехсторонний контактной группе, и также приветствуем четыре инициативы, озвученные вторым президентом Кучмой. Они имеют потенциал, который может изменить всю риторику конфликта, и мы надеемся, что все игроки на этой арене поддержат эти инициативы", - сказал Лайчак.

Как известно, второй президент Украины предложил не вести стрельбу в ответ на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в штабе ВСУ заверили, что никто не запрещал военнослужащим не отвечать на провокации боевиков оккупированного Донбасса, поскольку там идет война.

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