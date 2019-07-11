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Глава Донецкой ОГА нервно прокомментировал смертельный обстрел боевиков

четверг, 11 июля 2019, 18:51
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Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко прокомментировал обстрел военного грузовика под Гранитным. Трагедия произошла на глазах чиновника.

Как сообщает издание "Новости Донбасса", произошедшее Кириленко назвал "бедой".

При этом после совещания руководителей региональной полиции и прокуратуры чиновник отказался общаться с журналистами.

Заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь рассказал журналистам, что военные, которые попали под обстрел, выполняли задание на первом рубеже обороны.

По его словам, родственникам погибшего военнослужащего будет выплачен миллион гривен.

Бондарь также подтвердил, что выстрел из противотанкового ракетного комплекса был осуществлен с позиций боевиков.

Как сообщалось ранее, 10 июля военный грузовик попал под обстрел на выезде из села Гранитное. В результате атаки погиб один боец ВСУ, еще один получил ранения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились скандальные подробности обстрела грузовика ВСУ на Донбассе.

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