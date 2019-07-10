Авто с главой Донецкой ОГА попало под обстрел боевиков: погиб военный

В среду, 10 июля, на территории Донецкой области в районе Гранитного боевики обстреляли колонну Объединенных сил, в которой, по неподтвержденной информации, находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По информации военных, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести.

Кроме того, в сети также распространяется информация о том, что в обстрелянной колонне находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Сам он не пострадал.

В пресс-центре штаба ООС не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Позже в пресс-службе президента Владимира Зеленского подтвердили присутствие автомобиля Кириленко в колонне. Зеленский назвал обстрел провокацией и попыткой нарушить мирные переговоры.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской на Донбассе.