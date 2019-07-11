Появились скандальные подробности смертельного визита на передовую главы Донецкой области

Стали известны подробности обстрела боевиков колонны Объединенных сил, в которой находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

О них пишет onpress.info.

"Через несколько часов, когда пошла информация с полей стала полностью понятны и обстоятельства. Кириленко без согласования с штабом проведения ООС осуществлял поездки по прифронтовой территории – кроме Гранитного он также планировал посетить Марьинку и Красногоровку. И вот после встречи с местными властями колонна из семи внедорожников появилась на контрольно-пропускном пункте уже на выезде из поселка. Местные знают как стела – памятник "полуторке", - пишет издание.

На встречу колонне ехал КРАЗ 406-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алмазова.

"Естественно, машина стала немного в сторону, пропуская «членовозы». И в этот момент по ней боевики совершили пуск ПТУРа. В результате машина загорелась, в кузове погиб младший сержант Антон Фака, еще один боец был ранен", - уточняется в статье.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский отреагировал на смертельный обстрел авто ВСУ на Донбассе с участием губернатора Донецкой области Павла Кириленко.

Также президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской на Донбассе.