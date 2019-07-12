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Кличко идет на конфликт с Зеленским: что происходит

пятница, 12 июля 2019, 12:27
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В столице могут быть проведены досрочные выборы из-за разделения должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает издание theБабель, ссылаясь на слова мэра Киева Виталия Кличко.

По словам главы города, принятое решение будет свидетельствовать о "разрушении местного самоуправления, игнорировании основных принципов демократии, принципов развития всех европейских городов".

"В этом ключе развитие событий может быть разным. Напомню, революция 2014 года начиналась с Киева и киевлян, которые были не согласны с методами управления, в частности в городе", - сказал Кличко.

Он заявил, что его слова о революции, которая начиналась из столицы Украины, не шантаж или намеки для власти, а напоминание истории событий и о том, что нельзя игнорировать мнение и права людей. В частности, право демократически избирать власть.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с мэром Киева Виталием Кличко подтвердил информацию о том, что собирается назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации своего человека. Кличко, в свою очередь, сказал президенту о том, что инициатива лидера страны - лишение мэра полномочий исполнительных - это возвращение методов Януковича.

По данным СМИ, КГГА возглавит генеральный директор телеканала Игоря Коломойского “1+1” Александр Ткаченко, баллотирующийся в Верховную Раду по списку “Слуги народа” под №9.

“Уже в эту пятницу (12 июля – ред) Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих – Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна”, – сказал журналистам источник, близкий к руководству Офиса президента.

Напомним, Кличко записал видеообращение, в котором рассказал о беседе с президентом Зеленским и прокомментировал возможную отставку.

Отмечают, что вопрос распределения полномочий мэра Киева и председателя КГГА поднимался при разных президентах.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский и Путин поговорили по телефону в дружеском. тоне.

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