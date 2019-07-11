Зеленский и Путин поговорили по телефону: первые подробности

11 июля состоялись телефонные переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, инициатором беседы выступал украинский лидер.

В Кремле подчеркнули, что темой беседы стал вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Также были затронуты вопросы освобождения удерживаемых лиц.

Песков добавил, что также Путин и Зеленский обсудили возможность продолжения контактов в "нормандском формате".

Напомним, что Зеленский предложил провести переговоры Украины, России, Франции, Германии и США в Минске. Темой для обсуждения должна стать ситуация на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Путин ответил Зеленскому на предложение провести переговоры в Минске.