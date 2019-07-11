Кличко заявил, что Зеленский хочет сделать из него "декорацию": видео

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение, в котором рассказал о беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским и прокомментировал слухи о возможной отставке.

В беседе с Кличко глава государства подтвердил, что собирается назначить на должность руководителя КГГА своего человека, чтобы разделить полномочия столичного руководства.

"Президент подтвердил разделение, чтобы была КГГА, его вертикаль, и что он собирается назначить туда своего человека. Когда мэр будет выполнять декоративную функцию, а городом будет управлять назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед громадой не имеет никаких обязательств, - такого нет ни в одном европейском городе", - сказал Кличко.

По словам мэра, раньше к таким методам прибегал экс-глава государства Виктор Янукович. Также он призвал провести досрочные выборы мэра в Киеве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский и Путин поговорили по телефону.