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Кто попадает под люстрацию Зеленского: опубликован полный список

пятница, 12 июля 2019, 16:39
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В парламенте зарегистрирован президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по очистке власти (№10444).

Зеленский уверяет, что сейчас значительная часть членов парламента, правительства, представителей органов исполнительной, законодательной, судебной власти по определенной идеологией и критериями подпадают под действие действующего закона "Об очистки власти".

По мнению президента, такими лицами "оказывается давление с целью не допустить завершения уже начатых процессов люстрации".

"В центральных органах исполнительной власти отыскиваются различные способы ухода от увольнения в соответствии с принятым Законом, например осуществляется своеобразное толкование Закона, а некоторые категории должностей по которым должна применяться процедура очистки вообще не учтены в Законе Украины "Об очистке власти", - говорится в пояснительной записке .

Поэтому Зеленский предлагает расширить категории должностей по которым осуществляется люстрация, а также уточнены некоторые критерии очистки власти, "с целью пресечения в дальнейшем злоупотребления властью .., избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение".

Запрет занимать должности до 2024 года распространяется также на лиц, занимающих должности с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 и не были освобождены в этот период с соответствующей должности по собственному желанию:

  • президента, председателя Верховной Рады и его заместителей, премьер-министра и его заместителей;
  • министра, руководителя центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина;
  • председателя Национального банка Украины, председателя Антимонопольного комитета, председателя Фонда госимущества, председателя Госкомтелерадио, их первых заместителей и заместителей;
  • председателя и / или члена Нацкомиссии, осуществляющим в соответствии госрегулирования естественных монополий, государственное регулирование в сферах связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг;
  • генпрокурора, председателя СБУ, председателя Службы внешней разведки, начальника Управления госохраны, руководителя фискальной службы, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, их первого заместителя, заместителя;
  • секретаря СНБО, его первого заместителя и заместителей;
  • главы Администрации президента, руководителя ГУД, руководителя секретариата Кабмина, Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, их первого заместителя, заместителя;
  • члена Высшего совета юстиции, члена Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда Украины, председателя Верховного Суда), члена Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Государственной судебной администрации, его заместителя;
  • руководителя и его заместителей самостоятельных структурных подразделений центрального аппарата Генпрокуратуры, СБУ, Службы внешней разведки, МВД, ДФС;
  • руководителя, заместителя руководителя территориального (регионального) органа прокуратуры, СБУ, Службы внешней разведки, МВД, ДФС;
  • начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
  • руководителей государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, компаний «Укроборонпрома», а также госпредприятий, обществ, относящихся к сфере управления субъекта предоставления административных услуг.

Этот запрет занимать должности применяется к судье, судьям, которые единолично или в коллегии судей рассматривали дело или приняли решение, по которому Европейский суд по правам человека установил, что там были нарушены права человека.

В законопроекте предлагается, что люстрация распространяется на народных депутатов, кандидатов в народные депутаты Украины, кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, кандидатов на пост президента, кандидатов на должности сельских, поселковых, городских голов и старост.

Также убирается норма, люстрация не распространяется на выборные должности органов госвласти и местного самоуправления.

11 июля Владимир Зеленский предложил усилить люстрации. А именно дополнить люстрационный список лицами, в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни , секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко затронет также и команды Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", стала известна реакция послов G7 на идею Зеленского о дополнительной люстрации.

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