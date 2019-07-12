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​Люстрация по-новому: Порошенко гневно ответил Зеленскому

пятница, 12 июля 2019, 15:52
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Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что "люстрационная" инициатива Владимира Зеленского, озвученная им накануне, может свидетельствовать о намерениях новой власти наказать тех, кто защищал Украину от российской агрессии и изменил вектор развития страны на западный.

Такое заявление обнародовано на сайте партии Порошенко "Европейская солидарность".

"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список - тех, против кого государство-агрессор ввела санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали революцию Достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлевскую колонну", - приводит пресс-служба партии слова Порошенко.

В партии отметили, что попасть под "новую люстрацию" могут лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, а также "десятки других представителей новой современной украинской политики, доказавших реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине".

"Все они могут быть люстровани в соответствии с озвученными критериями", - приводит пресс-служба слова Порошенко.

По его мнению, подобная инициатива исходит от антиукраинских сил.

"Это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша - ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под закон о люстрации и, по некоторым сведениям, не может занимать эту должность.

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