суббота, 6 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июля

20:49
Сколько зарабатывает секретарь СНБО: озвучена интересная сумма

5 июля

18:11
​Moody's предупредило о серьезной угрозе для банков Украины
17:08
​Морпехи НАТО задержали российское судно на пути в Сирию
11:09
​В Украине задержали работника военного завода за шпионаж в пользу России
10:31
​Что происходит с долларом и евро перед выходными: официальный курс от НБУ

4 июля

17:28
​Доллар опустился ниже важной психологической отметки: фото
14:11
НАБУ рассмотрит материалы по декларациям скандального депутата
10:14
​Доллар и евро продолжают падать: официальный курс от НБУ

3 июля

22:24
СМИ обвинили НБУ в незаконной продаже "РВС Банка" Демчаку
19:34
​ПриватБанк одержал две победы в судах против бывших владельцев
18:37
Сколько стоят доллар и евро в обменниках Киева: опубликовано фото
17:25
​Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу: опубликовано пояснение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сколько зарабатывает секретарь СНБО: озвучена интересная сумма

суббота, 06 июля 2019, 20:49
переглянути новину українською

Стала известна зарплата секретаря СНБО Александра Данилюка.

Об этом сообщает "24 канал".

Как выяснилось, за июнь 2019 года чиновник получил зарплату в размере 92 тысяч 320 гривен. Это сумма со всеми надбавками.

Должностной оклад Данилюка при этом составляет лишь незначительную часть из этой суммы - 18 000 гривен.

Отметим, что для сравнения размер зарплаты Данилюка равен более 22 зарплатным минимумам или чуть более 9 средних зарплат по Украине в мае 2019 года. По состоянию на сейчас, сумма "минималки" составляет 4 тысячи 173 гривны.

Как сообщал "Апостроф", бывший глава Администрации президента, а сейчас руководитель Офиса президента Андрей Богдан назвал размер своей зарплаты.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Украине заработает рынок электро­энергии: что будет с тарифами за свет

Для запуска рынка земли не хватает одной вещи - Сергей Фурса

Финансовая стабильность госпредприятий Украины: рейтинг ТОП-50 от МЦПИ

Суд всех простил: смогут ли предприни­матели не платить налоги

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: