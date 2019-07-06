Сколько зарабатывает секретарь СНБО: озвучена интересная сумма

Стала известна зарплата секретаря СНБО Александра Данилюка.

Об этом сообщает "24 канал".

Как выяснилось, за июнь 2019 года чиновник получил зарплату в размере 92 тысяч 320 гривен. Это сумма со всеми надбавками.

Должностной оклад Данилюка при этом составляет лишь незначительную часть из этой суммы - 18 000 гривен.

Отметим, что для сравнения размер зарплаты Данилюка равен более 22 зарплатным минимумам или чуть более 9 средних зарплат по Украине в мае 2019 года. По состоянию на сейчас, сумма "минималки" составляет 4 тысячи 173 гривны.

Как сообщал "Апостроф", бывший глава Администрации президента, а сейчас руководитель Офиса президента Андрей Богдан назвал размер своей зарплаты.