У соратника Зеленского бурный роман: в сеть попали фото девушки Богдана

В интернете обнародовали фото девушки главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана, которого в шутку называли "первой леди" страны.

Соответствующие снимки обнародовало издание "Страна".

Так, нынешней возлюбленной Богдана является Анастасия Сличная - экс-кинопродюсер компании Wise Vision, а ныне сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица бренда купальников и нижнего белья La Marе.

По словам Анастасии, она знает Богдана она уже давно, но серьезные отношения у пары завязались в конце прошлого года.

Пока что Сличная не говорит, планируется ли у них свадьба, и заверяет, что к Зеленскому Богдана не ревнует.

"Умная, уверенная в себе женщина не ревнует. Я к Владимиру отношусь с большим уважением и симпатией", - сказала она.

Как сообщал "Апостроф", видеозапись визита президента Украины Владимира Зеленского и Андрея Богдана, главы Офиса президента, на завод "Южмаш" вызвала возмущение у украинцев.