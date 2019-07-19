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Лоббист в парламенте: политэксперт назвал Косюка спонсором кандидата по 209 округу Зуба

пятница, 19 июля 2019, 16:01
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Кандидат от партии "Слуга народа" по 209-му избирательному округу Валерий Зуб спонсируется средствами олигарха Юрия Косюка и уже в четвертый раз меняет политическую позицию.

Об этом рассказал политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько.

"Новичком в политике его никак не назовешь. Имеет разноцветный политический бэкграунд. Так, в 2006 году он избирался в Черниговский облсовет от Блока Юлии Тимошенко. После победы Виктора Януковича переизбрался в облсовет уже от "Партии регионов". А в 2014 году перешел в Блок Петра Порошенко и пытался в третий раз войти в облсовет - неудачно. И вот наступил 2019 год. Электоральную революцию Валерий Зуб пропустить не мог. Позеленел. Теперь взял планку выше и штурмует Верховную Раду от "Слуги народа". Лозунг его кампании – "Хочу услышать каждого". Совпадение?", - интересуется Владимир Манько.

По его словам, кандидат Валерий Зуб откровенно говорит, что баллотируется при поддержке "Мироновского хлебопродукта" (МХП) - предприятия, принадлежащего олигарху Юрию Косюку.

"Говорит, что представители МХП сами на него вышли и предложили поддержку. "При этом хочу остаться максимально самостоятельным, иметь право голоса", - говорит Зуб. На самом деле самостоятельным он не будет. Вложенные в него деньги олигарха Косюка он должен будет отработать. Как? Например, сохранить государственные дотации для МХП и монопольное положение на рынке, сегодня это 55%", - прогнозирует Владимир Манько.

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