Стало известно про обыски в элитном спортклубе Порошенко

В Киеве, в клубе "5 элемент", который является собственностью пятого президента Украины Петра Порошенко, с утра, 19 июля, проходят обыски.

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украинская правда" "УП. Offtherecord".

Отмечается, что следственные мероприятия в клубе ведут сотрудники Национального антикоррупционного бюро. На данный момент персонал блокирует доступ для детективов, аргументируя это тем, что в помещении находится приемная народного депутата.

"Детективы НАБУ приехали с обысками в элитный спортклуб "5 элемент", который принадлежит Петру Порошенко. Однако их не пускают в помещение, объясняя, что там приемная народного депутата", - пишет источник.

В то же время другой проинформированный источник отметил, что молодые люди спортивного телосложения препятствуют деятельности НАБУ. Они утверждают что в здании находится приемная депутата Верховной Рады Алексея Порошенко (сына пятого президента).

Также НАБУ пытается проникнуть в еще одно помещение по этому же адресу, однако и там им отказали в доступе, заявив, что там находится почетное консульство Сейшельских островов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Национальное антикоррупционное бюро вызывало на допрос генерального прокурора Юрия Луценко, якобы в связи с тем, что он неправомерно передал материалы по делу Бубенчика другой группе следователей.