RU  UA  EN

пятница, 19 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

19 июля

11:23
​Как выборы в Украине ударят по гривне: НБУ сделал прогноз
10:05
Тимошенко рассказала, какой закон должна принять первым новая Рада
09:25
​Гривна продолжает падение: актуальный курс от НБУ
07:12
Во сколько украинцам обошелся визит Зеленского в Канаду: опубликован документ

18 июля

14:05
​Что происходит с курсом гривны в обменниках: фото
12:55
Хищения на миллионы: Зеленский рассказал про офшорную схему в оборонке при Порошенко
10:14
​Что происходит с гривной после "коммунальной" инициативы Зеленского: курс от НБУ
09:47
​Скоро коммунизм будет: соцсети впечатлила идея Зеленского по отмене коммуналки для пенсионеров

17 июля

14:25
В НБУ рассказали об инфляционных ожиданиях украинских бизнесменов: результаты опроса
13:23
Топ-чиновника уволили после скандального разговора с Зеленским
12:24
Заводы Коломойского выступили с требованием из-за новых цен на электроэнергию
11:25
​В Украине упали цены на популярный продукт
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно про обыски в элитном спортклубе Порошенко

пятница, 19 июля 2019, 10:44
переглянути новину українською

В Киеве, в клубе "5 элемент", который является собственностью пятого президента Украины Петра Порошенко, с утра, 19 июля, проходят обыски.

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украинская правда" "УП. Offtherecord".

Отмечается, что следственные мероприятия в клубе ведут сотрудники Национального антикоррупционного бюро. На данный момент персонал блокирует доступ для детективов, аргументируя это тем, что в помещении находится приемная народного депутата.

"Детективы НАБУ приехали с обысками в элитный спортклуб "5 элемент", который принадлежит Петру Порошенко. Однако их не пускают в помещение, объясняя, что там приемная народного депутата", - пишет источник.

В то же время другой проинформированный источник отметил, что молодые люди спортивного телосложения препятствуют деятельности НАБУ. Они утверждают что в здании находится приемная депутата Верховной Рады Алексея Порошенко (сына пятого президента).

Также НАБУ пытается проникнуть в еще одно помещение по этому же адресу, однако и там им отказали в доступе, заявив, что там находится почетное консульство Сейшельских островов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Национальное антикоррупционное бюро вызывало на допрос генерального прокурора Юрия Луценко, якобы в связи с тем, что он неправомерно передал материалы по делу Бубенчика другой группе следователей.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Если бы Сытник был порядочным человеком, он сам бы ушел с должности - нардеп Юрий Береза

Зеленский, если будет политическая воля, может сделать прорыв в экономике, вернув в государство миллиарда - Артур Палатный

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: