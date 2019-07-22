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У Зеленского назвали дату первого заседания новой Рады

понедельник, 22 июля 2019, 15:35
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Первое заседание новой Верховной Рады после прошедших внеочередных парламентских выборов может состояться 24 августа – в День Независимости Украины.

Об этом сообщил лидер штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге для журналистов, передают Українськi Новини.

Он отметил, что с инициативой провести в праздничный день заседание выступают в составе самой партии. Корниенко подчеркнул, что он лично выступил за эту инициативу.

"Мы говорили предварительно, что хотим провести заседание в августе. Мы говорили, и я лично говорил, что День независимости - красивая, символичная дата", - сказал он.

Глава штаба "Слуги народа" подчеркнул, что новые члены парламента, в том числе и из президентской политической силы, выступают за переформатирование государственных праздников.

"Мы на День Конституции проводили учебный семинар для наших списочников. Государственные праздники нужно праздновать по-новому", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", по итогам подсчета более половины бюллетеней на внеочередных парламентских выборах, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" получает однопартийное большинство в Верховной Раде.

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Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

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