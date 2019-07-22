Стало известно, во сколько украинцам обошлись выборы в Раду

Стало известно, во сколько обошлись государственному бюджету внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".

"На все процедуры, связанные с выборами 21 июля, было потрачено около 3,5 миллиарда гривен. Среди них 2 миллиарда на канцелярию и тех, кто ее обслуживает", - говорится в сообщении.

В частности, оплата труда тем, кто работал на избирательных участках, составила 1,3 миллиарда гривен.

Кроме того, недешево обошлась и печать бюллетеней, которая производилась 24/7 - примерно 295 миллионов гривен.

Как сообщалось, ЦИК завершила подсчет голосов на заграничных избирательных участках.

Подробнее о результатах парламентских выборов, читайте в материале "Апострофа": Будет темная лошадка: Зеленский никому премьера не отдаст.