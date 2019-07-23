Боже, спаси Украину: соцсети обсуждают совместное фото кандидатов в премьер-министры

В сети появилось фото четырех главных предполагаемых кандидатов на должность главы украинского правительства по квотам президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Снимок опубликовал председатель Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус у себя в Twitter-аккаунте.

"Однажды в Киеве", - подписал фото чиновник.

На снимке оказались (слева направо): экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован; секретарь СНБО Александ Данилюк; председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев; председатель Набсовета ГП "Укроборонпром" Айварас Абромавичус. Следует отметить, что трое из четверых подпадают под действие закона о люстрации, предложенного на рассмотрение ВРУ главой государства.

В комментариях под фото пользователи Twitterвысказали свою критику отдельным лицам на фото, а также отметили, что среди кандидатов в премьеры "только один украинец".

Как сообщал "Апостроф", результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины вызвали у украинцев волну шуток по поводу нового состава парламента.