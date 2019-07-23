​СБУ завела дело против всех украинских кинопрокатчиков: названа серьезная причина

Служба безопасности Украины завела уголовные дела на всех украинских кинопрокатчиков по подозрению в финансировании страны-агрессора и саботаже украинских фильмов.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

Отмечается, что производство открыто на основании обращения депутата Верховной Рады.

В своем заявлении он утверждает, что украинский рынок кинопроката поделен между компаниям "В&Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine", "Multi Media Distribution". Эти фирмы являются "дочками" российских компаний. Ежегодно они получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 млн долларов.

Деятельность этих компаний в Украине приводит к необходимости сокрытия своих сверхприбылей путем осуществления финансово-хозяйственных операций с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности, а также сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права, следует из обращения.

"Указанные противоправные перечисления не остались без внимания спецслужб РФ, которые в течение 2014-2016 годов фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации. В свою очередь, получив фактическую поддержку спецслужб РФ владельцы вышеупомянутых компаний используются как агенты влияния в Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских лент", - изложено в фабуле уголовного дела.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинскую кинокомпанию "Фильмотехник" уличили в работе в России и оккупированном Крыму, несмотря на фактическое состояние войны между государствами.