Скандал с увольнением Кличко: опубликовано важное письмо из офиса Зеленского

В Офисе президента Владимира Зеленского обратились к уполномоченным органам в правительстве относительно увольнения Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар, опубликовав соответствующий документ.

Он указал, что соответствующий документ был подписан главой ОПУ Андреем Богданом.

"Глава офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА", - сообщил журналист.

Орест Сохар анонсировал начало масштабной кампании по смене власти со стороны президентских сил.

"Началось", - написал он.

Источники в правительстве сообщили журналистам РБК-Украина, что обращение связано с тем, что главы местных администраций "должны сложить полномочия перед президентом".

В то же время пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента. Он заявил, что документ будет обрабатываться в установленном законом порядке.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский уволил сразу девятерых украинских послов из разных стран. Были уволены в частности, посол Украины в США Валерий Чалый, посол Украины на Кипре Борис Гуменюк и ряд других дипломатов.