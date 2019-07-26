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Появились первые фото Зеленского в Одессе: что он там делает

пятница, 26 июля 2019, 23:31
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Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз после избрания прибыл в Одессу с неофициальным визитом.

Об этом сообщает "Думская".

Президент приземлился в аэропорту Одессы в 16:30 рейсом авиакомпании МАУ. Как отмечается, пассажиры рейса охотно рассказывали о том, каково было путешествовать вместе с президентом. По их словам, никаких неудобств руководитель страны никому не доставил.

"Он летел эконом-классом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту", — говорит один из попутчиков Зеленского.

Остановился президент в отеле de Paris на углу улицы Екатерининской и Воронцовского переулка. Вечером Зеленский побывал на морвокзале, где проходило шоу "Лига смеха". Он сидел в первом ряду.

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно", – сказал со сцены ведущий и бывший коллега президента по "Кварталу 95" Евгений Кошевой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский назвал имена кандидатов, которые рассматриваются на пост главы Одесской ОГА.

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