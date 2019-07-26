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Зеленский опубликовал топ-пять кандидатов на главу Одесской ОГА: список

пятница, 26 июля 2019, 17:58
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал имена кандидатов, которые рассматриваются на пост главы Одесской областной госадминистрации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по поводу кандидатуры главы Одесской ОГА. Мы отобрали пять кандидатов. Что скажете про этих людей?", – пишет Зеленский.

На пост руководителя Одесской области рассматриваются:

– Андрей Андрейчиков, 41 год, в прошлом – руководитель ряда предприятий, с 2016 года руководитель "Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов";

– Татьяна Петракевич, 37 лет, по образованию психолог, общественная активистка, предприниматель и волонтер;

– Ольга Квасницкая, 44 года, юрист по образованию, депутат Одесского горсовета, преподает в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и является главой благотворительного фонда "Французский бульвар";

– Максим Куцый, 36 лет, предприниматель, владелец и директор инвестиционной компании;

– Максим Болдин, 44 года, кандидат юридических наук, депутат Одесского горсовета 5 созыва, глава Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 июня Кабмин поддержал кандидатуры восьми глав областных администраций, ранее предложенных президентом Владимиром Зеленским.

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