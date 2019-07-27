Он назвал меня Лена: появилась фотожаба на визит Зеленского и Богдана в Одессу

Украинцы высмеяли визит президента Украины Владимира Зеленского в Одессу, который является уже третьим с момента после избрания.

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Напомним, что Зеленский прибыл в Одессу в пятницу, 26 июля. Президент приземлился в аэропорту Одессы в 16:30 рейсом авиакомпании МАУ. Как отмечается, пассажиры рейса охотно рассказывали о том, каково было путешествовать вместе с президентом. По их словам, никаких неудобств руководитель страны никому не доставил. Остановился президент в отеле de Paris на углу улицы Екатерининской и Воронцовского переулка. Вечером Зеленский побывал на морвокзале, где проходило шоу "Лига смеха". Он сидел в первом ряду.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский в красных труселях озадачил сеть новым шоу в Одессе.