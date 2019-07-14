Сперва фекалии, теперь это: Зеленский в красных труселях озадачил сеть новым шоу

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу в субботу, 13 июля, искупался в Черном море.

Соответствующие фото и видео опубликованы на страницах Офиса президента и заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Facebook.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в подписи к кадрам, где Зеленский заныривает в море, жалуясь на низкую температуру воды.

В сети тут же стали обсуждать увиденное, причем украинцы тут же разделились на два лагеря. Одни осудили Зеленского за такое поведение.

А вторые, наоборот, похвалили.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети повеселило забавное фото с "любовью" Зеленского.

Также сети взбудоражило "солнечное" фото Зеленского в подсолнухах.