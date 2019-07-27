​"Слуги народа" рассказали, кем заменят Супрун и Гриневич

Министерство здравоохранения Украины предложили возглавить владельцу сети частных клиник "Борис" Михаилу Радуцкому, а министром образования и науки может стать народный депутат партии "Слуга народа" Сергей Бабак.

Об этом заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко в интервью Lb.ua.

По его словам, у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

"Не слышал о других, кроме Михаила", - сказал Корниенко отвечая на вопрос, какие еще кандидатуры на пост министра здравоохранения, кроме Михаила Радуцкого.

Также, Корниенко прокомментировал должность министра образования и науки.

"Все необходимые компетенции у Сергея Бабака есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", - рассказал Корниенко.

По его словам, у Бабака теоретически есть возможность стать министром.

"Я знаю, что Сергей наработал пакет образовательных законопроектов, поэтому готов идти в профильный комитет", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", журналисты опубликовали инфографику, которая в полной мере показывает, кем является среднестатистический депутат в новоизбранной Верховной Раде.