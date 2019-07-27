RU  UA  EN

суббота, 27 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Политика

Новости

26 июля

19:54
Россия внезапно сделала Украине предложение по газу
18:16
В Европе пригрозили Украине проблемами на 500 млн евро
13:47
​В МВФ рассказали, когда стоит ожидать миссии в Киеве: названо условие
11:44
НБУ опубликовал прогноз инфляции до конца 2020 года
10:45
​Россия и еще несколько стран сделали приятный сюрприз компании Пинчука
09:11
​Что происходит с гривной перед выходными: свежие цифры от НБУ

25 июля

21:02
ОПЗ возобновляет работу: почему это важно для предприятия и страны
16:52
Лондонский суд принял важное решение по "ПриватБанку": подробности
09:55
​В Украине указали на хитрый план "Газпрома", угрожающий энергетической катастрофой

24 июля

19:52
Facebook оштрафовали на миллиарды из-за утечки данных: что произошло
17:23
Нужно выводить блоки ТЭС: в "Донбассэнерго" предупредили о последствиях невнесения правок в Нацплан по экологии
14:25
В Украине ввели новые цены на "золотые" номера для авто
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​"Слуги народа" рассказали, кем заменят Супрун и Гриневич

суббота, 27 июля 2019, 16:17
переглянути новину українською

Министерство здравоохранения Украины предложили возглавить владельцу сети частных клиник "Борис" Михаилу Радуцкому, а министром образования и науки может стать народный депутат партии "Слуга народа" Сергей Бабак.

Об этом заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко в интервью Lb.ua.

По его словам, у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

"Не слышал о других, кроме Михаила", - сказал Корниенко отвечая на вопрос, какие еще кандидатуры на пост министра здравоохранения, кроме Михаила Радуцкого.

Также, Корниенко прокомментировал должность министра образования и науки.

"Все необходимые компетенции у Сергея Бабака есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", - рассказал Корниенко.

По его словам, у Бабака теоретически есть возможность стать министром.

"Я знаю, что Сергей наработал пакет образовательных законопроектов, поэтому готов идти в профильный комитет", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", журналисты опубликовали инфографику, которая в полной мере показывает, кем является среднестатистический депутат в новоизбранной Верховной Раде.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Топ-10 вопросов для Зеленского: эксперты МЦПИ назвали главные проблемы и их решения

Борьба за Зеленского: кто займет кресло генпрокурора

Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского

​Если бы Сытник был порядочным человеком, он сам бы ушел с должности - нардеп Юрий Береза

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: