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В Украине одной картинкой показали портрет "слуги народа" в новой Раде

суббота, 27 июля 2019, 08:37
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Журналисты опубликовали инфографику, которая в полной мере показывает, кем является среднестатистический депутат в новоизбранной Верховной Раде.

Ее опубликовал канал 24 на своей странице в Telegram.

Итак, средний возраст депутата в украинском парламенте 9-го созыва 41 год, тогда как в Верховной раде 8-го созыва средний возраст составлял 48,4 лет. У большинства кандидатов имеется высшее образование. Причем, 20,8% из общего состава обновленного парламента составляют женщины.

Как сообщалось, ранее сеть взбудоражила биография кандидата от партии Зеленского..

Также появились мощные стихи о составе новой Рады.

Кроме того, состав новой Рады показали меткой карикатурой.

Подробнее об опасности прохождения в Верховную Раду некомпетентных депутатов, читайте в материале "Апострофа": "Сценарий ЗЭН": Путин получил в Украине то, что желал, но Зеленский может все исправить.

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