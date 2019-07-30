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Танки и самолеты: появились сильные фото и видео учений ВСУ на Донбассе

вторник, 30 июля 2019, 16:53
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В открытом доступе были опубликованы фото и видеозапись учений военнослужащих Операции Объединенных сил на востоке Украины.

Видео было выложено на канале ООС в YouTube.

"Объединенные силы: усиленные тренировки на суше, в воздухе и на воде!" - говорится в подписи.

Фотографии с военной техникой – покрытыми лесным камуфляжем танками, самолетами, а также с учебных стрельб были опубликованы на странице в Facebook военнослужащим с ником Dmitriy Müller. Он отметил, что учения носили штабно-командный характер, то есть, в них участвовали разные группы войск, а целью такого рода мероприятий обычно служит повышения координации между разными силами.

"Эксклюзивные материалы по проведению командно-штабных учений в районе ООС. Танки, самолёты, вертолёты и много другой военной техники", - говорится в посте военнослужащего.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали захватывающее видео ежегодных летних морских учений Sea Breeze 2019.

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