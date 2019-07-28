RU  UA  EN

воскресенье, 28 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Новости

28 июля

10:15
Украинские военные показали, как будут уничтожать врага: мощные фото
10:05
Вызывайте санитаров: сеть повеселило видео с неадекватным боевиком ДНР
09:55
В Украине отмечают 1031 годовщину крещения Киевской Руси: онлайн трансляция
09:51
В России самолет рухнул в реку, погибли люди: фото и видео с места ЧП
09:24
США высоко оценили работу МВД Украины по обеспечению прозрачных и демократических выборов
09:24
​Выгружают лопатами: появились фото и видео нашествия медуз в Азовском море
09:20
Бешеные деньги: стало известно, сколько зарабатывают пропагандисты на росТВ
08:51
Шустер возвращается на украинское ТВ: появилась реакция сети
08:35
Оскандалившегося топ-чиновника из Днепра разыграли пранкеры: опубликовано видео
08:19
Готовятся к времени "Ч": раскрыт подлый план Кремля в Черном море
08:14
В английском футболе случился грандиозный допинговый скандал
08:00
День крещения Киевской Руси и именины Василия: какой праздник 28 июля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские военные показали, как будут уничтожать врага: мощные фото

воскресенье, 28 июля 2019, 10:15
переглянути новину українською

На Донбассе в зоне проведения ООС прошли учебные тренировки подразделений боевых бригад.

Об этом сообщает "24 канал".

Военнослужащие сухопутных и авиационных подразделений 3 дня отрабатывали различные возможные сценарии развития событий в боевых условиях.

По одному из сценариев танковое подразделение, которое находится в зоне отвода, должно было оперативно выйти на передовую. Поэтому военные тренировались преодолевать вероятные препятствия, в частности, переправу тяжелой техники через реку.

Для такой тренировки развернули понтонный мост, на платформу которого помещается 3 танка. Это позволяет буквально за час переправить через реку 2 танковые взводы.

"Сама же конструкция моста разворачивается буквально за 30 минут. В небе пилоты отработали полет двойками в простых и сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотографии боевой подготовки украинских солдат спецназа во время морских учений.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Озеро Свитязь "оживет" весной, но есть другие проблемы

Африку заказывали? В Украину идет тропическая жара

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: