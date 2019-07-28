Украинские военные показали, как будут уничтожать врага: мощные фото

На Донбассе в зоне проведения ООС прошли учебные тренировки подразделений боевых бригад.

Об этом сообщает "24 канал".

Военнослужащие сухопутных и авиационных подразделений 3 дня отрабатывали различные возможные сценарии развития событий в боевых условиях.

По одному из сценариев танковое подразделение, которое находится в зоне отвода, должно было оперативно выйти на передовую. Поэтому военные тренировались преодолевать вероятные препятствия, в частности, переправу тяжелой техники через реку.

Для такой тренировки развернули понтонный мост, на платформу которого помещается 3 танка. Это позволяет буквально за час переправить через реку 2 танковые взводы.

"Сама же конструкция моста разворачивается буквально за 30 минут. В небе пилоты отработали полет двойками в простых и сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотографии боевой подготовки украинских солдат спецназа во время морских учений.