Телемост с врагом: Нацсовет сделал важное заявление о проверках на NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уведомил об итогах проверки на телеканале NewsOne после попытки руководства канала провести телемост с российским пропагандистским медиа "Россия 1", со стороны украинского канала были обнаружены существенные нарушения.

Об этом рассказывает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление члена Нацсовета по телерадиовещанию Сергея Костинского.

Отмечается, что результаты проверки будут обсуждаться на ближайшем заседании совета.

"Нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. Мы готовым проект решений... Думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать. Если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции", - сказал он.

Также член Нацсовета подтвердил факты разжигания вражды со стороны телеканала.

"Фактически да… Мы исследовали не телемост, а передачи, например, те, где украинцев называли фашистами", - ответил Костинский на вопрос о фиксации нарушения.

Как сообщал "Апостроф", в начале июля телеканал "Россия 1" заявил, что планирует провести телемост "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne, ведущим с российской стороны должен был стать Андрей Малахов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эту идею.