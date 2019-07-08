Надо поговорить? Зеленский резко высказался о телемосте с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в связи с телемостом "между Россией и Украиной", который анонсировал российский телеканал "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

Соответствующее видеозаявление опубликовано на официальной странице президента в Facebook.

"Давайте поговорим! Сначала, дорогие украинцы с вами! Вы умные люди и должны на секунду отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого снова поделить нас, всех украинцев на два лагеря", - заявил он.

Также он обратился к журналистам, напомнив, что они не собственность "Медведчука и не слуги Рабиновича".

"Вы - четвертая власть, вы тоже слуги народа", - напомнил Зеленский.

Кроме того, он обратился к президенту Российского Федерации Владимиру Путину.

"Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе... Компанию для разговора предлагаю следующую – я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве собирают две акции протеста против телеканала Медведчука.

Кроме того, NewsOne отреагировал на скандал вокруг телемоста с Россией.

Также у Зеленского жестко отреагировали на телемост с пропагандистами Кремля.