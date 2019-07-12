На росТВ анонсировали телемост с украинцами: названо точное время и участники

В пятницу, 12 июля, в России собираются провести новый телемост с украинцами.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Так, "Россия 1" планирует провести телемост "Надо поговорить" в пятницу, общение будет происходить по Skype в 18:00. Ведущие те же - Андрей Малахов и Мария Ситтель.

"Будут российско-украинские семьи, среди которых как те, кто последние семь лет поддерживали отношения, так и те, которые возобновят их в эфире", - рассказали в пресс-службе телеканала.

Напомним, ранее Россия 24 уже пыталась провести телемост с участием с участием украинского телеканала NewsOne. Вскоре Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сорвавшегося телемоста "между Россией и Украиной",анонсированного российским телеканалом "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

Подробнее о том, как удалось остановить опасную идею российских пропагандистов, читайте в материале "Апострофа": Разрушенный телемост: как украинцы остановили "пробный шар" кума Путина.