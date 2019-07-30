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​Участвовал в "Битве экстрасенсов": сеть взбудоражил интересный факт о советнике Зеленского

вторник, 30 июля 2019, 20:18
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Советник президента и главный претендент на пост министра здравоохранения Михаил Радуцкий участвовал в качестве приглашенного гостя в программе "Битва экстрасенсов".

Об этом написал блогер Антон Ходза на своей странице в Facebook.

"Знакомьтесь, Михаил Радуцкий, бывший совладелец клиники Борис и потенциальный Министр здравоохранения. Здесь Михаил принимает участие в Битве экстрасенсов на телеканале ТНТ. Это 2013 год, сезон 14 выпуск 10. Мощный маг 80 уровня Александр Шепс показывает Михаилу свои способности. Министра здравоохранения, который ходит к гадалкам и экстрасенсам у нас еще не было известно. А может и были, мы просто о них не знали", - пишет блогер.

Под постом появилась волна комментариев.

"За медицину можно не переживать, ее тупо не будет. Найдите своего семейного мага", "Некоторые заявлял, что у госпожи Супрун нет медицинского образования. Теперь вы получите министра с медсестринским и физкультурным образованием, у которого есть намерения "толкать электорату" фуфломицины и некогда принимал участие в шарлатанским шоу на московитском ТВ. Мечты сбываются!", "Ну диагноз проще будет врачам поставить. Здесь три варианта 1. Порча 2. Магнитные бури 3. Лишай (надо по*исять)", - не без сарказма комментируют пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", член команды победителя президентских выборов Владимира Зеленского Даниил Гетманцев, который отвечает за экономическое и налоговое направление, заявил, что в будущем спишут ФОПам 7,4 млрд грн долга по ЕСВ, накопившегося с 2016 года и ошибся в расчетах.

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