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Советник Зеленского отличился "знанием" медицины и ситуации с ней в Украине

вторник, 30 июля 2019, 08:43
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Советник президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий отличился ошибочными знаниями ситуации с медициной в Украине.

Об этом сообщает руководительница Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, в интервью чиновник прибег к манипуляции и рассказал множество мифов. Министерство здравоохранения Украины и Супрун опровергли информацию Радуцкого:

Радуцкий: "Поэтому первое, что должно быть и непременно будет сделано, - это утверждение национальной стратегии развития системы здравоохранения. В ней будет четко расписано, что следует выполнить в первый, пятый, десятый год".

Супрун: Национальная стратегия реформирования системы здравоохранения в Украине на период 2015-2020 годов уже существует и утверждена.

Радуцкий: "Протоколы других стран можно брать за основу, но их обязательно нужно адаптировать. Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Министерством юстиции, адаптированными".

Супрун: Нет генетического различия течения тех или иных болезней у представителей разных рас.

Радуцкий: "Также из-за торможения развития трансплантологии государство выделяет огромные средства на проведение диализа, который нашим больным назначают пожизненно, тогда как в других странах - на период ожидания донорского органа".

Супрун: Систему трансплантации нельзя построить за год. Изменения в этой области происходят пошагово и системно, но для этого нужно время.

Радуцкий: "Закупки лекарств однозначно не должно проводить МОЗ Украины - все скандалы вокруг работы Министерства всегда были связаны с этой проблемой. Поэтому сейчас, на переходном этапе, нужно, чтобы закупками занималось не МОЗ или международные организации, а государственное национальное агентство, представители которого будут отвечать за свои действия или бездействие по украинским законам".

Супрун: МОЗ Украины не проводит закупки лекарств уже четвертый год. Более того, в конце прошлого года было создано агентство - ГП Медицинские закупки Украины. Оно отвечает за централизованные закупки лекарств и медицинских изделий за государственный счет и уже постепенно принимает на себя этот процесс. Это трудно не заметить, если хотя бы минимально исследовать тему.

Радуцкий: "Еще один парадокс: в Украине по непонятным причинам запрещено закупать лекарства in balk. Тогда как в некоторых странах это разрешено даже хроническим больным - они покупают большие упаковки лекарств на длительные сроки лечения, что обходится им значительно дешевле. В нашей стране такой возможности не имеют и лечебные учреждения. Это удорожает медикаментозное лечение больных на 10-15%".

Супрун: Во-первых, правильная формулировка, о котором упомянуто выше - "in bulk". Во-вторых, "in bulk" нигде в мире не продается, потому что это незавершенное производство.

Радуцкий: "Сейчас формируется перечень, который государственная страховая компания будет оплачивать 100%. Сюда обязательно войдет лечения онкопаталогий, особо опасных и социальных инфекций, орфанных и генетических болезней, оказания экстренной медицинской помощи (на догоспитальном этапе), возможно, и ургентная стоматология".

Супрун: Национальна служба здоровья Украины - независимый технократический закупщик медицинских услуг для пациентов. Служба уже закупает гарантированный пакет медицинских услуг на уровне первичной медицинской помощи.

Радуцкий: "В программе Президента Украины предусмотрены механизмы, как получить дополнительные средства на здравоохранение, не увеличивая налогов. Потому недопустимо финансировать ее по принципу "сколько средств есть, столько и поделили на душу населения" (как это делали в нынешних реформ)".

Супрун: Так делали не во время "нынешних реформ", а все время существования системы Семашко. И в результате трансформации системы здравоохранения полностью меняется эта система.

Радуцкий: "Наиболее приемлемая для нас система Бисмарка, которая предусматривает солидарную ответственность государства и пациента".

Супрун: Надеюсь, что у новой команды еще появятся "младшие" ориентиры, чем Бисмарк.

Радуцкий: "Министром здравоохранения в Украине должно стать не публичное лицо, не политик, а квалифицированный менеджер, исполнитель, который 90% своего времени будет тратить не на опровержение фейков, а на реализацию государственной политики в сфере здравоохранения".

Супрун: Кто бы не стал министром здравоохранения в Украине во время существующего положения дел - ей или ему придется опровергать фейки из-за некомпетентности, неосведомленности или сознательную ложь людей, которых считают экспертами и приглашают на интервью. Долгое время на этой лжи наживались и продолжают наживаться недобросовестные люди. А квалифицированный менеджер всегда найдет время для борьбы с такой угрозой.

Как сообщал "Апостроф", член команды победителя президентских выборов Владимира Зеленского Даниил Гетманцев, который отвечает за экономическое и налоговое направление, заявил, что в будущем спишут ФОПам 7,4 млрд грн долга по ЕСВ, накопившегося с 2016 года и ошибся в расчетах.

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