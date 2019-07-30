Запреты и тайные встречи: стало известно, как "слуги народа" проводят время после тренингов

Народных депутатов партии "Слуга народа", которые находятся в Трускавце на обучении, попросили не ходить в бассейн, на вечеринки или на лечебные процедуры, чтобы не попасть в объективы журналистов в неподобающем виде.

Об этом сообщается в материале "Апострофа": "В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте".

Так, источник "Апострофа" в партии отметил, что нардепов призывали сконцентрироваться на обучении.

"Мы же все-таки сюда учиться приехали", - заметил он.

Также депутатов не удалось заснять и в местных барах после занятий. Собеседник "Апострофа" отметил, что они встречаются "для конспирации" в номерах и только там могут немного выпить алкоголя и пообщаться.

Как сообщал "Апостроф", ранее актера студии "Квартал 95" Юрия Корявченкова по прозвищу "Юзик" сфотографировали с забавным и озадаченным выражением лица на тренинге для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце.