Зеленскому в Черкассах принесли в подарок его бюст: фото, видео и реакция президента

Президенту Украины Владимиру Зеленскому журналисты вручили его бюст, однако гарант отказался его брать.

Об этом сообщает издание "Про все".

Такой подарок в виде гипсовой скульптуры сделала 23-летняя мастер Мария из Винницы. Она занимается их изготовлением, а один из бюстов решила преподнести президенту.

Журналисты "1+1" встретили главу государства в аэропорту Черкасс и передали ему презент, однако тот не захотел его принимать.

"Боже, где вы взяли такой кошмар. Я видел его в интернете, зачем вы это делаете. Прекратите", - с улыбкой отреагировал на сувенир Зеленский.

Напомним, в сети появилась яркая фотожаба на президента Украины Владимира Зеленского – неравнодушные пользователи якобы "возвели" в центре столицы памятник лидеру страны.

Как сообщал "Апостроф", украинские пользователи публикуют в сети фотографии сладостей с изображением президента Владимира Зеленского.