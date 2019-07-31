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Война в медицине: советника Зеленского разгневали обвинения со стороны Супрун

среда, 31 июля 2019, 12:21
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Советник президента Владимира Зеленского Михаил Радуцкий ответил на публикацию и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун относительно реформ в медицине и нововведений от команды главы государства.

Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в Facebook.

Так, он заявил, что Супрун зря обвинила его в расизме и в доказательство своего тезиса о "генетических различиях разных рас" представил две публикации из популярных англоязычных изданий – Newsweek и The Scientist. Также он отметил, что якобы "профессиональные украинские врачи" в отличие от и.о. министра "знают" об этих различиях.

"Хочу порекомендовать госпоже Ульяне следить за научными разработками и трудами мировых и национальных ученых, а не только своей страницей в социальной сети. Вопрос рас, генетики и т.д. в медицине — давно исследованный вопрос в мировой медицинской науке. Профессиональные украинские врачи знают об этом, а госпожа Ульяна — нет. Поделюсь популярно написанными текстами, чтобы мадам имела возможность ознакомиться с ними", - написал Радуцкий.

Советник Зеленского добавил, что через несколько месяцев ожидается проверка государственных закупок в сфере медицины и намекнул на уголовную ответственность руководству Минздрава.

"Немного осталось до полного аудита деятельности министерства и закупок, которые, по мнению госпожи Ульяны, являются "прозрачными". "Весна придет, сажать будем" — известный месседж. Однако знатоки говорят, что осенью тоже сажать можно", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась информация, что советник президента и главный претендент на пост министра здравоохранения Михаил Радуцкий участвовал в шоу "Битва экстрасенсов" в 2013 году.

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