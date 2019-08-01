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​Деревня дураков: появилось забавное музыкальное видео тренинга "Слуг народа"

четверг, 01 августа 2019, 08:19
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В сети появилось видео необычного занятия депутатов от партии "Слуга народа" во время тренинга в Трускавце, в сопровождении музыки из комик-сериала "Деревня дураков".

Соответствующее видео со смешным музыкальным сопровождением опубликовал журналист Влад Антонов в Facebook.

"Тем временем в Трускавце слуги народа учатся управлять страной", - подписал он видео.

На кадрах можно увидеть, как народные избранники скачут на одной ноге.

Напомним, комик-сериал "Деревня дураков" выходил в конце 90-х как часть российско-украинской юмористической передачи "Каламбур".

Как ранее сообщалось, бюджет недельного тренинга для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" может колебаться от 10 до 20 млн гривен.

Подробнее о тренинге в Трускавце читайте в материале "Апострофа": В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.

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