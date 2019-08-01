"Отставку" Богдана показали меткими фотожабами: в сети волна смеха

В интернете нахлынула волна обсуждений и юмора по поводу якобы отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом пишут пользователи сети и публикуют яркие фотожабы.

Напомним, 1 августа в интернете начали активно распространяться слухи об отставке Богдана. Но позже опубликовали документ, где говорится, что это неправда.

Известно, что с начала президентской кампании Владимира Зеленского Богдан был его юридическим советником, после стал главой Администрации президента, которую впоследствии переименовали в Офис президента.

Как сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан интересно прокомментировал слухи о своей отставке - в ответ на многочисленные вопросы подписчиков он опубликовал фотожабу с мэром Киева Виталием Кличко, с которым у него конфликт.