СМИ узнали, какие должности "Слуга народа" готова отдать оппозиции

Стало известно, как распределят между собой должности в парламенте партии, прошедшие в Верховную Раду после парламентских выборов в Украине.

Об этом сообщает "Украинская правда" в Telegram.

"Партия "Слуга народа" готова отдать оппозиции три должности - вице-спикера, а также глав комиссии по приватизации и комитета по правам человека и реинтеграции. "ЕС" (Европейская солидарность - прим. ред.) и "Голос" пока отказываются от позиции вице-спикера", - говорится в сообщении.

При этом, как сообщается в Telegram-канале "Легитимный", описанный выше вариант, явно не конечный.

"Слуга Народа" начинала "торги" только с одной должности, теперь их уже 3, пока желающих, кроме "ОПЗЖ"(Оппозиционная платформа "За жизнь" - прим. ред.) нет. БЮТ выставил свои минимальные требования и там 3-4 поста, "Голос" тоже хочет не меньше, чем 3 должности. Порошенко и "ОПЗЖ" не принимают участие в торгах. "ОПЗЖ" подходит "оппозиционное кресло", вице-спикера, но им пока его никто не дает, а они используют свои медиа для донесения своих условий и своих месседжей", - так обосновали такую позицию в Telegram-канале.

При этом, отмечается, что БЮТ и "Голос" сейчас в самой выигрышной ситуации для торгов.

"Им подходит любой из вариантов. Если им не дадут что они хотят, осенью они устроят Зеленскому "бродячий цирк" в самой Верховной Раде и возле нее. Самое интересное, что посредником между ними всеми выступает Коломойский (Игорь, - украинский олигарх - прим.ред.), который наконец-то стал тем, кем хотел, "серым кардиналом" украинской политики", - пишут в "Легитимный".

Подробнее о том, какой политики стоит ожидать от неопытных "слуг народа", читайте в материале "Апострофа": Абсолютная власть и "слуги народа": сколько продержится монобольшинство в Раде.