У Зеленского назвали комитеты, которые оставят в Раде: список

Народные депутаты от партии "Слуга народа" предложили свои коллегам по Верховной Раде список комитетов, которые предлагается оставить в новом созыве парламента.

Список был опубликован на Facebook странице партии.

Всего предлагается оставить 22 комитета.

– комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

– комитет по вопросам бюджетных отношений;

– комитет по вопросам экономического развития;

– комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;

– комитет по вопросам образования, науки и инноваций;

– комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений;

– комитет по вопросам цифровой трансформации;

– комитет по вопросам правовой политики;

– комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

– комитет по вопросам антикоррупционной политики;

– комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

– комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

– комитет по вопросам инфраструктуры;

– комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики;

– комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

– комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

– комитет по вопросам экологической политики и природопользования;

– комитет по вопросам свободы слова;

– комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

– комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

– комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом;

– комитет по вопросам социальной политики.

"В соответствии со статьей 10 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" в Верховной Раде также действует Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации", – говорится в сообщении.

Таким образом в Раде могут исчезнуть комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно, как распределят между собой должности в парламенте партии, прошедшие в Верховную Раду после выборов в Украине.